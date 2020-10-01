Страшные пожары на Луганщине: появились ужасающие видео и фото последствий

В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров. Очевидцы показали, что сейчас происходит в регионе.

30 сентября Луганскую область снова накрыли пожары. Огонь вспыхнул одновременно в нескольких населенных пунктах. Поначалу горела сухая трава и лесная подстилка. Однако бушующий сильный ветер быстро разогнал пламя и оно вплотную подошло к жилым домам.

Жители Луганщины начали делиться деталями ужаса, который их настиг.

Огонь окутал Северодонецк и большинство близлежащих населенных пунктов.

Переглянути цей допис в Instagram Видео пожаров из Муратово от ТРК Донбасс Допис, поширений СЕВЕРОДОНЕЦК #1 (@severodonetsk_) 30 Вер 2020 р. о 9:49 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Суровый Дмитрий (@madking98) 30 Вер 2020 р. о 1:57 PDT

Напомним, в Станично-Луганской районной государственной администрации рассказали, что виной пожаров на Луганщине, которые вспыхнули сегодня ночью, стало нарушение боевиками перемирия.