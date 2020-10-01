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Страшные пожары на Луганщине: появились ужасающие видео и фото последствий

Страшные пожары на Луганщине: появились ужасающие видео и фото последствий
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров. Очевидцы показали, что сейчас происходит в регионе.

30 сентября Луганскую область снова накрыли пожары. Огонь вспыхнул одновременно в нескольких населенных пунктах. Поначалу горела сухая трава и лесная подстилка. Однако бушующий сильный ветер быстро разогнал пламя и оно вплотную подошло к жилым домам.

Жители Луганщины начали делиться деталями ужаса, который их настиг.

Огонь окутал Северодонецк и большинство близлежащих населенных пунктов.

 
 
 
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Видео пожаров из Муратово от ТРК Донбасс

Допис, поширений СЕВЕРОДОНЕЦК #1 (@severodonetsk_)

 

 
 
 
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Допис, поширений Суровый Дмитрий (@madking98)

 

 
 
 
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ЛУГАНЩИНА СНОВА В ОГНЕ @zelenskiy_official Друзья, ко мне обращается в данный момент очень много людей из за того что сегодня всполыхнуло несколько огромных очагов огня по всей Луганской области! Ветер движет их в сторону БОРОВСКОГО! Людям нечем тушить свои дома так как в некоторых населённых пунктах отсутствует электроэнергия! Из за сильнейшего ветра огонь распространяется с огромной скоростью, НУЖНА ПОМОЩЬ! Дым виден за несколько десятков километров! Отмечайте в комментариях всех кто может помочь в самое ближайшее время, делайте РЕПОСТ! НЕ ДАДИМ ЛЮДЯМ ПОТЕРЯТЬ ЖИЛЬЁ, ЖИВОТНЫХ, ЖИЗНИ @zelenskiy_official @1plus1_ua @ictvua

Допис, поширений СЕВЕРОДОНЕЦК #1 (@severodonetsk_)

Как будто стоишь возле костра: житель Северодонецка рассказал об ужасных пожарах возле города

Напомним, в Станично-Луганской районной государственной администрации рассказали, что виной пожаров на Луганщине, которые вспыхнули сегодня ночью, стало нарушение боевиками перемирия.

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Все по теме:

Пожар, Луганская область, Лесные пожары, Северодонецк, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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