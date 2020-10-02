За воду будут воевать: озвучен тревожный прогноз о судьбе Крыма

Проблему с водой в Крыму нельзя решить без поставок с материковой Украины.

Об этом "Телеграфу" рассказал российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар.

Он читает, что ситуация с водоснабжением в аннексированном Россией Крыму может значительно ухудшиться.

Невозможно опреснить 300 кубометров воды в секунду. Даже при большом количестве дождей, все равно будет наблюдаться дефицит в 20%. Поэтому самым вероятным вариантом, по мнению Медовара, будет договор РФ и Украины.

Исходя из нынешней ситуации, в 21 веке войны будут вести за воду.

Фирмы в Германии уже сейчас закупают скважины и резервуют их.

Вероятно проблема будет очень масштабной, поскольку даже сейчас в России полтора литра воды на заправке стоит дороже, чем полтора литра бензина.

Что будет с Крымом без воды c материковой Украины, в интервью "Телеграфу" рассказал ученый из РФ Юрий Медовар.