Пытал и снимал на видео: в Киеве будущий полицейский издевался над бездомными (Видео)

В столице задержали трех молодых людей, которые жестоко избивали бездомных и грабили их.

Правоохранителям удалось предотвратить нападения на беспризорных в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

"Следователи Шевченковского управления полиции по процессуального руководства местной прокуратуры № 10 и по силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения задержали трех жителей столицы, которые из хулиганских побуждений били, издевались и пытали бездомных", - говорится в сообщении.

Одним их злоумышленников оказался 21-летний студент Академии МВД Владислав.

Он со своими друзьями Юрием и Александром издевались над потерпевшими, а после снимали свои действия на видео и выкладывали в Интернет. По этим фактам следователи открыли шесть уголовных производств. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

На время досудебного расследования двое злоумышленников находиться под стражей без права внесения залога, а их сообщник - под ночным домашним арестом.