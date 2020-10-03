В Киеве зарезали владелицу магазина: подробности жуткого убийства на Отрадном

В столице Украины, на Отрадном убили владелицу мясного магазина. Потерпевшей нанесли два ножевых ранения, ставшие для нее роковыми.

В Киеве, в Соломенском районе, на проспекте Отрадном произошло ужасное убийство.

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

Отмечается, что человек в брюках и куртке с капюшоном и в шапке черного цвета и с белой маской на лице, замотанной шарфом, подбежал к черному входу мясного магазина, где с ножом напал со спины на хозяйку этого торгового заведения.

Преступник нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте. Нападавший скрылся в неизвестном направлении. В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил об ужасном убийстве.

На данный момент на месте работают кинологи, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, работники которой сейчас разыскивают вероятные вещественные доказательства, а также опрашивают жителей близлежащих домов.

Пока неизвестно, забрал нападающий какие-то средства или иные ценности у погибшей, или, возможно, убийство было совершено по другим мотивам. Правоохранители прорабатывают все возможные версии дерзкого преступления.