Под Кривым Рогом мужчина поджег дом и покончил с собой: в сеть попала его предсмертная записка (фото)

В субботу, 3 октября, в селе Каменное Поле Криворожского района горел дом и автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
По предварительной информации, хозяин поджёг каждую комнату и автомобиль Daewoo Lanos. Общая площадь пожара составила 24 метра квадратных, его потушили прибывшие на место происшествия спасатели.
Отмечается, что хозяина дома обнаружили повешенным в сарае.Во дворе он оставил предсмертную записку. В подробностях случившегося разбираются правоохранители.
С этических побуждений имя "виновника" самоубийства замылено.
Известно, что погибшему около 60 лет. Перед смертью он рассказывал соседям, что жена от него хочет уйти. Недавно вернулся из западной Украины, где гостил у дочери и внучки. По словам местных жителей, вечером приходил попрощаться с соседом.