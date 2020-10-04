Под Кривым Рогом мужчина поджег дом и покончил с собой: в сеть попала его предсмертная записка (фото)

После ссоры с женой 60-летний мужчина поджег свое жилище и машину, после чего повесился.

В субботу, 3 октября, в селе Каменное Поле Криворожского района горел дом и автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

По предварительной информации, хозяин поджёг каждую комнату и автомобиль Daewoo Lanos. Общая площадь пожара составила 24 метра квадратных, его потушили прибывшие на место происшествия спасатели.

Отмечается, что хозяина дома обнаружили повешенным в сарае.Во дворе он оставил предсмертную записку. В подробностях случившегося разбираются правоохранители.

С этических побуждений имя "виновника" самоубийства замылено.

Известно, что погибшему около 60 лет. Перед смертью он рассказывал соседям, что жена от него хочет уйти. Недавно вернулся из западной Украины, где гостил у дочери и внучки. По словам местных жителей, вечером приходил попрощаться с соседом.