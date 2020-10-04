Маршрутка насмерть сбила пешехода в Киеве: момент трагедии попал на видео

Водитель столичной маршрутки насмерть сбил троих пешеходов. Случившуюся трагедию показали на видео.

В воскресенье, 4 октября, на проспекте Свободы в Киеве случилось страшное ДТП - один человек в результате него погиб, двое пострадали.

Об этом сообщает Киев Оперативный. Вскоре появилось видео этой ужасной трагедии.

Как отчетливо видно на видео, автомобили остановились на красный свет светофора, а маршрутное такси проехало на запрещающий сигнал светофора.

Свидетели рассказали, что люди переходили дорогу на свой зеленый сигнал светофора, по не понятным причинам водитель маршрутного такси не остановился и сбил 3-х человек. К сожалению одна женщина осталась под автобусом и скорая, которая приехала на место, констатировала факт смерти.