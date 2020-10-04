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В Броварах пьяный полицейский сбил мать с ребенком на переходе: женщина умерла на месте (фото, видео)

В Броварах пьяный полицейский сбил мать с ребенком на переходе: женщина умерла на месте (фото, видео)
Обновлено 21:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Киеве нетрезвый полицейский сбил мать и дочь. Женщина погибла на месте, девочка получила множественные травмы.

"Как сообщили свидетели, они сидели на скамейке у МКЦ "Прометей" и услышали резкий звук машины, который и привлек их внимание. Когда повернули голову, то увидели, как от удара Volkswagen Passat две женщины, которые двигались по пешеходному переходу от "Прометея" в направлении библиотеки, "перевернулись в воздухе". Девушку отбросило на зеленую зону к деревьям, а женщину постарше, по словам свидетелей, Volkswagen сбил дважды - второй раз в воздухе," - сообщил в Фейсбуке Владислав Антонов, основатель и идеолог популярного портала о чрезвычайных происшествиях ДТП.kiev.ua.

По его информации, страшная авария случилась около 17:40. 

"По словам очевидцев, автомобиль не остановился и поехал дальше в направлении центра. Однако ДТП заметили мотоциклисты, которые пытались остановить Volkswagen Passat. Вероятно, водитель хотел объехать мотоциклистов, но не справился с управлением и уже через несколько метров ударился в дерево возле горисполкома", - добавил Антонов. 

Маршрутка насмерть сбила пешехода в Киеве: момент трагедии попал на видео

Водитель Volkswagen после этого вышел из машины и пытался скрыться, однако прибывшие на место происшествия правоохранители беглеца задержали.

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Киев, ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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