"Будут отмазывать": появились резонансные данные о полицейском, устроившем смертельное ДТП в Броварах

"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейского, совершившего смертельную аварию, уволено из органов внутренних дел. Его непосредственный начальник после проведения служебного расследования будет снят с должности", - сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
Он также добавил, что Нацполиция будет всячески содействовать ГБР в расследовании причин случившегося.
Как писал Телеграф, страшное ДТП произошло 4 октября в Броварах. По данным очевидцев, пьяный водитель Volkswagen сбил на пешеходном переходе двух человек - мать и дочку. После этого он попытался скрыться.
В сети утверждают, что мать подозреваемого Михаила Л. - чиновница, которая баллотируется в Броварской горсовет. Люди высказывают опасения, что она сделает все, чтобы ее сын избежал наказания.