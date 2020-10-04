"Будут отмазывать": появились резонансные данные о полицейском, устроившем смертельное ДТП в Броварах

Полицейский, который сбил двух человек в Броварах, уволен из органов внутренних дел.

"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейского, совершившего смертельную аварию, уволено из органов внутренних дел. Его непосредственный начальник после проведения служебного расследования будет снят с должности", - сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Он также добавил, что Нацполиция будет всячески содействовать ГБР в расследовании причин случившегося.

Как писал Телеграф, страшное ДТП произошло 4 октября в Броварах. По данным очевидцев, пьяный водитель Volkswagen сбил на пешеходном переходе двух человек - мать и дочку. После этого он попытался скрыться.

В сети утверждают, что мать подозреваемого Михаила Л. - чиновница, которая баллотируется в Броварской горсовет. Люди высказывают опасения, что она сделает все, чтобы ее сын избежал наказания.