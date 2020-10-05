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В Украине начали действовать нове карантинные зоны: где самые жесткие ограничения

В Украине начали действовать нове карантинные зоны: где самые жесткие ограничения
08:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Два города Тернополь и Канев занесены в красную зону.

С понедельника, 5 октября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Об этом было решено на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций еще 1 октября.

Киев остался в желтой зоне, а в красную зону вновь отнесли Тернополь и Канев (Черкасская область).

Так, к красной зоне отнесены:

— город Тернополь Тернопольской области;

— город Канев Черкасской области.

Карта зонирования на 5 октября

В оранжевую зону входят:

— город Винница Винницкой области;

— города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Терейской районы Волынской области;

— город Днепр Днепропетровской области;

— города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;

— Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;

— город Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

— города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

— Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

— города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

— Беловодский район Луганской области;

— город Львов, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

— город Николаев Николаевской области;

— города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;

— город Полтава Полтавской области;

— города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

— города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

— города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козивский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

— города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;

— города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Летичиский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

— город Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;

— города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

— город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

Также в желтой зоне:

— города Жмеринка, Винница, Козятин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Немировский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

— город Ковель, Гороховский, Иванчивский, Камень-Каширьский, Ковельский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;

— города Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;

— города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецкое, Великоновоселковский, Мариивский и Покровский районы Донецкой области;

— города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусильвський, Емильчинский, Коростенский, Народицкий, Новоград-Волынский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;

— города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

— города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

— города Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

— города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

— город Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

— города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

— город Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;

— города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

— города Лубны и Миргород, Диканский, Лохвицкий, Миргородский, Новсанжарський, Полтавский и Шишацкий районы Полтавской области;

— город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

— города Конотоп, Охтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Роменский и Середина-Будский районы Сумской области;

— города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;

— город Херсон, Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;

— города Салават и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;

— города Черкассы, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченськивський, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;

— города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Крупский, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области;

— город Киев.

Напомним, что новые карантинные зоны устанавливают на 14 дней.

В Украине зафиксировано более 226 тысяч случаев COVID-19.

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Тернополь, Канев, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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