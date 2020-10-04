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В Украине появилось еще более 4 тысяч больных коронавирусом, умерли 44 человека

В Украине появилось еще более 4 тысяч больных коронавирусом, умерли 44 человека
Обновлено 09:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Украине по состоянию на утро 4 октября выявили 226 462 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Уханьский коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 226 тысяч случаев COVID-19. За прошедшие сутки подтвердили 4 тысячи новых случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 226 462 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 4 140 инфицированных. Таким образом прирост заболеваемости снизился на 212 человек.

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Число подтвержденных смертей от коронавирусной инфекции уже составляет 4 397, в том числе и 44 за минувшие сутки.

В тоже время успешно излечились 100 107 человек, 1 370 - за 3 октября. На сегодняшний день число активных больных составляет 121 958.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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