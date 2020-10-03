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Заболевший COVID-19 Порошенко попал в больницу с двухсторонней пневмонией: что известно о его состоянии

Заболевший COVID-19 Порошенко попал в больницу с двухсторонней пневмонией: что известно о его состоянии
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф
У пятого президента Украины Петра Порошенко диагностировали двухстороннее воспаление легких.

Об этом сообщила жена Петра Порошенко Марина, чьи слова приводит пресс-служба "Европейской солидарности".

 "Наша семья искренне благодарна каждому за поддержку. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных на коронавирус", - сказала она. 

"Вопреки тому, что мой муж имеет двухстороннее воспаление легких, он имеет сильную волю и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - добавила она.

Также Марина Порошенко отметила, что ситуация в больницах Киева "крайне плохая", в связи с чем еще раз призвала украинцев носить маски и придерживаться социальной дистанции.  

 О том, что Порошенко заболел коронавирусом, стало известно 29 сентября. 

По состоянию на утро 3 октября, в Украине зафиксировано более 222 тысяч случаев COVID-19

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Петр Порошенко, Коронавирус, Марина Порошенко, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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