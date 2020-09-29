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Петр Порошенко заразился коронавирусом

Петр Порошенко заразился коронавирусом
19:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что болен коронавирусом.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта болезнь коварная. Намного коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь, на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - гласит сообщение на официальной страничке facebook Порошенко.

Также сегодня сообщил о своей болезни еще один известный украинский политик.

За прошедшие сутки в Украине COVID-19 подтвердили 3 627 людям, 69 больных умерли. Всего выявили 204 932 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Телеграф сообщал, что в отношении бывшего президента Петра Порошенко открыто 58 уголовных дел.

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Петр Порошенко, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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