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Жан Беленюк сдал положительный тест на коронавирус

Жан Беленюк сдал положительный тест на коронавирус
19:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Украинский борец, серебряный призер Олимпийский игр в Рио, а ныне народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа" Жан Беленюк сообщил, что болен коронавирусом.

"Всем привет. Я уже второй день нахожусь на самоизоляции, поскольку мне поставили подозрение на коронавирус. И сегодня буквально полчаса назад подтвердился мой результат и, к сожалению, я заболел коронавирусом. Настрой боевой естественно. Сдавая тест я на 99% был уверен, что заболел. Во первых, я сразу же предположил, где я мог его подцепить. Во вторых, других объективных причин своего плохого состояния я не мог даже предпологать. Температура пару дней держится в районе 27 градусов, небольшая ломота в теле, под вечер болит голова. Поскольку не так много информации от спортсменов, которые переболели коронавирусной инфекцией, я решил вести блог, в котором буду информировать вас о том, какое у меня состояние, как я борюсь, побеждаю (кто же как ни борцы победят/поборют Covid-19, буду вас информировать, как себя вести при заражении этой инфекцией. Вам всем желаю здоровья и конечно же мы победим. Всем хорошего дня", - заявил Беленюк в видеообращении на своей страничке в Facebook.

Свое видеообращение Беленюк сопроводил комментарием "К сожалению, коронавирус не обошёл меня стороной.. ну что, поборемся":

Ранее Телеграф составил список завидных женихов Украины, в который попал Жан Беленюк.

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Все по теме:

Греко-римская борьба, Коронавирус, Жан Беленюк.

Автор:

Телеграф
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