Сломанные двери и сквозняк: журналистка показала видео из поезда "Укрзалізниці"

Украинская журналистка показала дверь в поезде, которая никак не закрывалась.

Журналистка Громадського Mariana Pietsukh ехала в поезде Ивано-Франковск - Киев с постоянно открытой дверью в купе. Пассажирка нашла выход из ситуации - надела пакет от постели на ручку двери, чтобы те постоянно не открывались. Об этом она сняла видео и выложила в Фейсбук.

Женщина нашла плюс в ситуации, что мол это дешевле, нежели брать такси в Киеве.

Но пользователи в Сети более категоричны и сделали пару дельных советов журналистке.

Комментаторы в Фейсбук советуют журналистке обязательно дозвониться на горячую линию, чтобы последующим пассажирам уже помогли ехать более комфортно.

Другие пользователи советуют обратиться к начальнику поезда.

Напомним, в поезде "Киев-Мариуполь" ночью 31 июля неизвестный без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала с несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать.