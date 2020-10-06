Скачать
Вторник, 06.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Прощание с погибшими при крушении Ан-26: фото и видео траурной церемонии в Харькове
Прощание с погибшими при крушении Ан-26: фото и видео траурной церемонии в Харькове
Сгорела заживо в здании без окон: вскрылись подробности о погибшей в Польше юной украинке
Сгорела заживо в здании без окон: вскрылись подробности о погибшей в Польше юной украинке
Праздник 6 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 6 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Ветер срывал крыши и валил деревья: Ивано-Франковск накрыла мощная буря (фото)
Ветер срывал крыши и валил деревья: Ивано-Франковск накрыла мощная буря (фото)

Сломанные двери и сквозняк: журналистка показала видео из поезда "Укрзалізниці"

Сломанные двери и сквозняк: журналистка показала видео из поезда "Укрзалізниці"
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф
Украинская журналистка показала дверь в поезде, которая никак не закрывалась.

Журналистка Громадського Mariana Pietsukh ехала в поезде Ивано-Франковск - Киев с постоянно открытой дверью в купе. Пассажирка нашла выход из ситуации - надела пакет от постели на ручку двери, чтобы те постоянно не открывались. Об этом она сняла видео и выложила в Фейсбук.

Женщина нашла плюс в ситуации, что мол это дешевле, нежели брать такси в Киеве.

Но пользователи в Сети более категоричны и сделали пару дельных советов журналистке.

Комментаторы в Фейсбук советуют журналистке обязательно дозвониться на горячую линию, чтобы последующим пассажирам уже помогли ехать более комфортно.

Другие пользователи советуют  обратиться к начальнику поезда.

Напомним, в поезде "Киев-Мариуполь" ночью 31 июля неизвестный без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала с несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Ивано-Франковск, Полиция, Поезд, Укрзалізниця.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вика из "НеАнгелов" повеселила сеть забавными отпускными фотками с мужчиной
02 Бои за Нагорный Карабах могут перерасти в масштабную войну с участием крупных государств, - дипломат
03 Отец сжег 6-летнего сына в квартире: первые подробности дикой трагедии в Киеве
04 Сгорела заживо в здании без окон: вскрылись подробности о погибшей в Польше юной украинке
05 Нацизм и братоубийственная война: ведущий на главном канале Беларуси выдал резкий спич об Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги выборов в Кыргызстане недействительны: принято важное решение
Итоги выборов в Кыргызстане недействительны: принято важное решение
Разрушенные дома и размытые дороги: во Франции и Италии шторм Алекс унес жизни семи человек (Видео)
Разрушенные дома и размытые дороги: во Франции и Италии шторм Алекс унес жизни семи человек (Видео)
Война Азербайджана и Армении за Карабах не закончится быстро: подробный анализ боевых действий и прогноз
Война Азербайджана и Армении за Карабах не закончится быстро: подробный анализ боевых действий и прогноз
Стоит ли жить в паре только ради детей и как при этом быть счастливым? Совет известного психолога
Стоит ли жить в паре только ради детей и как при этом быть счастливым? Совет известного психолога
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь