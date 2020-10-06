"У меня адреналин": появилось видео с мужчиной, который сжег своего 6-летнего сына в Киеве

Следователи столичной полиции задержали мужчину по подозрению в убийстве собственного ребенка.

Вчера, около 20:40 по спецлинии 102 поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Правды. Когда спасатели срезали двери и зашли в квартиру, то немедленно потушили огонь. Далее при осмотре помещения в одной из комнат полицейские обнаружили обгоревшее тело малолетнего ребенка со следами насильственной смерти. Для установления окончательной причины смерти тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Мужчина ножом нанес несколько ранений мальчику, после чего поджег кровать в котором находился ребенок. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - местный житель, 1984 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

На вопрос о причинах содеянного мужчина ответил, что осознавал все, что делал.

"Мутнувато, да. Да, осознаю, У меня сейчас адреналин, шок. Конечно, понимал, что делаю", - прокомментировал мужчина в полицейском автомобиле.

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