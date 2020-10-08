Герои этого дня: Патрульная полиция позабавила "достижением" инспекторов в Черновцах

Отчет о выполнении патрульными прямых обязанностей на главной странице Патрульной полиции Украины в соцсетях позабавил украинцев.

На официальной странице Патрульной полиции Украины опубликовали новость об инспекторах, которые просто выполнили свои рутинные обязанности в Черновцах.

Уведомление о таком событии неимоверно позабавило всех 200 тысяч подписчиков страницы на Фейсбук.

В посте говорится, что 7 октября патрульные Святослав Малованюк и Иван Семенчускул регулировали дорожное движение по центральной улице в Черновцах, где случилось ДТП с пострадавшими.

Так патрульные помогли следователям в проведении следственного эксперимента, после чего направились на очередной вызов.

"Вау!", "Вот это достижение", "Медаль им", "Невероятно!", "Это успех!", "Справились таки...", "Надо их наградить", "Ну хоть что-то делали", "Святослав и Иван - Герои этого дня", - среди прочего, написали в комментариях.

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