Трое молодых военных найдены мертвыми на Житомирщине: детали трагедии

Сегодня, в одной из воинских частей недосчитались трех военных-контрактников. В результате розыска мужчин нашли мертвыми.

8 октября 2020 во время утреннего построения в одной из воинских частей выявили отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту. Было вскрыто помещение, которое снимали мужчины за пределами воинской части где обнаружили их тела без признаков жизни.

Об этом сообщили на странице Командования сил логистики ВСУ в Фейсбук.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти и физического воздействия к погибшим не обнаружили.

Было установлено, что умершие - 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец Черновцов.

Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих.

Отчет полиции на YouTube:

По предварительной информации, причина гибели молодых ребят - отравление угарным газом, сообщили в Житомир.info.

Читайте также в материале "Телеграф": Отчет о выполнении патрульными прямых обязанностей на главной странице Патрульной полиции Украины в соцсетях позабавил украинцев.