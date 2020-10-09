Названа причина гибели трех военных-контрактников на Житомирщине

На Житомирщине нашли мертвыми трех военных.

В четверг, 8 октября, в с. Новоивницкое Андрушевского района Житомирской области предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912). Признаков пожара нет. Подразделения ДСНС не привлекались. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

До этого, утром, на построении пропало три военнослужащих. Было вскрыто помещение, которое снимали мужчины за пределами воинской части где обнаружили их тела без признаков жизни.

Напомним, было установлено, что умершие - 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец Черновцов.

Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих.