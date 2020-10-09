В Днепре нашли застреленным врача больницы Мечникова: детали и фото с места происшествия

9 октября в своей квартире нашли застреленным врача-анестезиолога больницы имени Мечникова. В сети озвучили вероятную причину смерти.

В пятницу в Днепре в доме №4 на улице Гоголя было найдено тело мужчины без признаков жизни. По заключению медиков, смерть наступила в результате ранения из огнестрельного оружия.

Об этом сообщили на сайте dp.informator.ua.

По информации следствия рядом с трупом был найден пистолет.

Вероятная причина смерти - самоубийство, но в полиции рассматривают и другие варианты, не исключают и криминальный характер происшествия.

Фото с места инцидента:

По информации местных СМИ, умерший работал врачом-анестезиологом в больнице имени Мечникова. Мужчина родился 1975 года рождения и был офицером в запасе.

Также сообщается, что у мужчины были трудности в личной жизни, он часто ссорился с женой и выпивал.

Погибший вероятно застрелился из травматического оружия. Также на месте трагедии находилась вдова мужчины, которая также работает в больнице им. Мечникова. Со слов соседей, он избивал ее регулярно.

На сайте "Днепр оперативный" сообщается, что мужчина якобы мог покончить с собой из-за подозрения на коронавирус.

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