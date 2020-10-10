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Украинцы устроили трогательную акцию для спасателей, больше недели тушивших пожары на Луганщине (видео)

Украинцы устроили трогательную акцию для спасателей, больше недели тушивших пожары на Луганщине (видео)
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
На Луганщине завершилась ликвидация лесных пожаров, которые накрыли область. Жители Северодонецка поблагодарили пожарных за их отважную работу.

В Северодонецке аплодисментами встретили спасателей, занимающихся ликвидацией огня на Луганщине.

Видео церемонии проводов спасателей из других областей, которые принимали участие в тушении пожаров на Луганщине обнародовали в соцсетях Facebook  и Instagram.

Колоне приближающихся пожарных машин начали активно аплодировать. Они продолжались около десяти минут и сопровождались криками "Спасибо".

 
 
 
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Церемония проводов спасателей из других областей, которые принимали участие в тушении пожаров на Луганщине

Допис, поширений Суров к тем кто его не любит (@surovyi_severodonetsk)

"Низкий поклон! Храни Вас Бог!!! От всей Луганщины благодарность!!!"

Спасибо , настоящим!!!

"Я сегодня плакала. Это слезы радости, в нашем регионе потушили пожары и МЧС с других областей наконец уехали домой с нашего АДА который был 10 дней....Я горжусь этими всеми людьми, спасибо Вам!"

Огонь прошел 20 тысяч гектаров, погибло 11 человек: фото и видео из очагов пожаров на Луганщине

"Как говорится, герои не носят плащей. Я представляю как эти ребята счастливы, что после такого ада едут домой"

"Поздно обьявили об том! Если бы люди узнали о прощании раньше, то людей было бы в разы больше", - пишут в сети.

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Все по теме:

Пожар, Луганская область, Лесные пожары, Северодонецк.

Автор:

Телеграф
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