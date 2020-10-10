Украинцы устроили трогательную акцию для спасателей, больше недели тушивших пожары на Луганщине (видео)

На Луганщине завершилась ликвидация лесных пожаров, которые накрыли область. Жители Северодонецка поблагодарили пожарных за их отважную работу.

В Северодонецке аплодисментами встретили спасателей, занимающихся ликвидацией огня на Луганщине.

Видео церемонии проводов спасателей из других областей, которые принимали участие в тушении пожаров на Луганщине обнародовали в соцсетях Facebook и Instagram.

Колоне приближающихся пожарных машин начали активно аплодировать. Они продолжались около десяти минут и сопровождались криками "Спасибо".

"Низкий поклон! Храни Вас Бог!!! От всей Луганщины благодарность!!!"

Спасибо , настоящим!!!

"Я сегодня плакала. Это слезы радости, в нашем регионе потушили пожары и МЧС с других областей наконец уехали домой с нашего АДА который был 10 дней....Я горжусь этими всеми людьми, спасибо Вам!"

"Как говорится, герои не носят плащей. Я представляю как эти ребята счастливы, что после такого ада едут домой"

"Поздно обьявили об том! Если бы люди узнали о прощании раньше, то людей было бы в разы больше", - пишут в сети.