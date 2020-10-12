На автогонках в центре Коломыи авто чуть не влетело в толпу детей: видео инцидента

В городе Коломыя в Ивано-Франковской области разрешили проводить гонки в пределах города, что чуть не привело к серьезным последствиям.
Видео с места событий на своей странице в Фейсбук опубликовал журналист Василий Крутчак.
Отмечается, что в преддверии местных выборов власти Коломыи разрешили провести автомобильную гонку "Drive for life" в центре города.
На ролике запечатлено, как авто на большой скорости заносит на дороге, после чего оно разворачивается и влетает в дерево всего в паре метров от группы детей, стоящих на тротуаре.
"Чего только не сделаешь перед выборами ради голосов)", - прокомментировал ситуацию Крутчак.
Как сообщал "Телеграф", ранее гонка двух водителей обернулась серьезной аварией в центре Киева.