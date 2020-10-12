Апокалипсис сегодня: Днепр накрыла непогода, ливень затопил улицы (видео)

В Днепре прошел мощнейший ливень и затопил город.

Залитые улицы и затопленные автомобили - это результат мощного ливня который прошелся улицами Днепра.

Потоки грязной воды образовали искусственное море на улицах города.

Пешеходы и автомобилисты оказались в ловушке водной стихии.

Жители Днепра активно делятся видео затопленного города, в котором накануне пронеслась стихия.

Ливневки оказались не такими эффективными в борьбе с огромными лужами воды.

Вода рекой стекала по улицам Воскресенской, Короленко, Троицкой. Движение транспорта было затруднено. В частности, затопило улицу Троицкую. Вода стояла на одном уровне с бордюром.

Ранее, "Телеграф" сообщал что вечером понедельника, 5 октября, на Ивано-Франковск налетела сильная буря. Непогода наделала много бед: сильный ветер срывал крыши и валил деревья.