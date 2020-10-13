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Самолет из Анталии не смог приземлиться в аэропорту Харькова (Видео)

Самолет из Анталии не смог приземлиться в аэропорту Харькова (Видео)
09:31 Сегодня Телеграф
Вместо Харькова борт приземлился в Борисполе.

В Харькове из-за тумана не смог приземлиться рейс из турецкого города Анталия. Об этом сообщает местный новостной Telegram-канал "ХС|Харьков".

"Из-за тумана над Харьковом кружит борт из Анталии. По всей видимости мешает посадке сильный туман", - говорится в сообщении.

На видео видно, как самолет пролетает на ночным городом.

Как показывают данные сайта Flightradar, самолет Azur Air Ukraine (QU5112/UTN5112) сделал несколько кругов над зоной посадки.

Из-за сильного тумана самолет вынуждено полетел в Киев, ге в аэропорту "Борисполь" сделал посадку.

Как сообщает онлайн-табло Харьковского аэропорта, сегодня задерживаются авиарейсы Харьков-Анталия:

Так, авиарейс Анталия - Харьков, который должен был прибыть в 00.10, ожидается в 11.10;

Самолет из Анталии, который должен прибыть в 10.50, ожидается в 18.40, а рейс Харьков - Анталия, который должен был отправиться в 2.00, задержан до 12.20.

Напомним, в Одессе из-за погоды не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха.

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Харьков, Аэропорт, Самолет.

Автор:

Телеграф
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