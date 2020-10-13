Самолет из Турции не смог приземлиться в харьковском аэропорту: туристы раскрыли новые детали

В Харькове из-за тумана не смог приземлиться самолет из Анталии.

В ночь с 12 на 13 октября в Харькове должен был приземлиться самолет с туристами из Анталии (Турция), Борт Azur Air Ukraine (QU5112/UTN5112) сделал несколько кругов над зоной посадки и не смог этого сделать. Сильный туман помешал самолету сесть.

Поэтому было принято решение отправиться в аэропорт "Борисполь", где самолет успешно приземлился.

Вот как отреагировали на такой полет пассажиры самолета:

"Из-за тумана нас из Анталии посадили в Борисполь в час ночи. Сказали будет вылет в 10.00. Авиакомпания Azur. Теперь уже и тумана в Харькове нет,а рейс всё откладывают. По неизвестной причине. Похоже что самолёта просто нет,улетел в другую сторону. Сидим без еды и воды. Много детей. В кафе чай 65 гривен,кофе 90, бутерброд 115. А в Харькове этот самолёт ждут другие трухавчане, которые уже должны плескаться в море", - сообщает местный новостной Telegram-канал "ХС|Харьков".

Напомним, сегодня ночью самолет из Анталии не смог приземлиться в аэропорту Харькова (Видео).