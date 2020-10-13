Открыли дело об убийстве: в Киеве пропала 13-летняя школьница (фото)

В Киеве пропала несовершеннолетняя школьница.

Вечером 13-летняя девушка пошла на дополнительные занятия и не вернулась домой, после чего связь с ней оборвалась. Полиция Киева обьявила пропавшую в розыск.

Об этом сообщили в Фейсбуке Полиции Киева.

По словам обратившейся в Дарницкое управление полиции женщины, ее дочь 12 октября, примерно в 17:00 вышла из дома на ул. Льва Ревуцкого и направилась к репетитору.

Девочка имела при себе мобильный телефон, который сейчас отключен.

В полиции завели дело по данному факту исчезновения, предварительно присвоив статью 115 часть 1 (Умышленное убийство).

На данный момент Красная Николь Владимировна, 19.12.2006 года рождения, ученица 8-го класса лицея разыскивается.

Приметы

Основными приметами являются: примерный возраст 13-14 лет, рост 160-165 см, худого телосложения, волосы светло-русые длинные, глаза серые.

Одета пропавшая была в черную куртку и кофту серого цвета, черные брюки и черные кроссовки.

Также имела при себе черный пакет с тетрадями по английскому языку.

На девушке была серебряная цепочка с кулоном в виде половины сердца.

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