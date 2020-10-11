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"Будем вынуждены обратиться в суд": сестра пропавшей в Крыму студентки обозлилась на росСМИ

"Будем вынуждены обратиться в суд": сестра пропавшей в Крыму студентки обозлилась на росСМИ
16:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Родственники трагически пропавшей в Севастополе студентки Лилии Бирулиной пригрозили СМИ судебным разбирательством за публикацию недостоверной информации.

"Уважаемые СМИ, убедительно просим Вас соблюдать Конституцию РФ, в противном случае мы будем вынуждены обратиться в суд. В первую очередь это касается федеральных каналов", - написала сестра девушки Анна Крушинская в Instagram

"Всю нужную информацию вы можете получить из пресс-центра ГСУ. Настаивать на проведении своих расследований, участии в ток-шоу, приписывать нам комментарии, которые мы якобы даем, и прочие вещи - не нужно. При необходимости родные и близкие люди Лилечки свяжутся с Вами самостоятельно", - добавила она, поблагодарив также СМИ, которые достоверно освещают события, связанные с гибелью девушки. 

Согласно данным Следкома РФ, в отношении девушки насильственных действий не совершалось. 

"В результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению", - отметили в ведомстве. 

Также там указали, что спутника девушки задержали и получили от него признательные показания. 

Тело девушки до сих пор не нашли, в связи с чем зона поиска была расширена. 

Как сообщалось ранее, 29 сентября в оккупированном Севастополе пропала 20-летняя студентка Севастопольского государственного университета Лилия Бирулина.

В последний раз Бирулину видели в компании бизнесмена из Москвы.

5 октября стало известно, что бизнесмена задержали

На фоне трагедии, в сети активизировались мошенники, которые якобы проводят сбор средств для помощи семье девушки

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Крым, Севастополь, Лилия Бирулина.

Автор:

Телеграф
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