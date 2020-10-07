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Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела

Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
19:46 Сегодня Телеграф Фото: 2ch.hk
В Крыму задержали спутника пропавшей девушки, в то время как в сети расходятся слухи о сборе средств в поддержку родных студентки.

Мошенники пытаются наживаться на трагедии близких студентки Лилии Бирулиной, которая загадочно пропала в оккупированном Севастополе в конце сентября.

Об этом рассказала сестра девушки Анна Крушинская на своей странице в ВКонтакте.

По словам родственницы, неизвестные злоумышленники объявили о сборе средств якобы для близких Лилии, но на самом деле семья пока не нуждается в материальной поддержке. Касаемо расследования, новых сведений пока не поступало.

Скриншот поста девушки в соцсети:

комент В ВК

Интересно, что ранее об инциденте рассказывала мать пропавшей девушки Гуля Бирулина - по ее словам, 20-летняя студентка боялась воды, но при этом ныряла с борта судна, на котором поплыла на прогулку со знакомым бизнесменом.

"На катере они вышли на прогулку, она ныряла с борта, (до этого) она, вообще-то, боялась воды, очень осторожничала. Не всплыла почему-то. Он (спутник девушки. - Прим. Телеграф) кинулся спасать, катер тем временем унесло, а он поплыл к берегу, чтобы спасти себя", - говорит мать девушки.

Женщина добавляет, что со спутником дочери знакома не была, хотя Лилия обычно представляла друзей по видеосвязи. В то же время, девушка сама зарабатывала на жизнь - покупала дорогостоящие вещи, оплачивала съемное жилье и поездки, у родителей помощи не просила.  Знакомые отзываются о ней положительно.

На данный момент, по информации СК РФ, спутник девушки уже задержан как подозреваемый в деле об убийстве. Пока он отказывается давать показания.

Ранее мы публиковали фото пропавшей в Севастополе 20-летней студентки Лилии Бирулины, которая не выходила на связь после водной прогулки со значительно более старшим бизнесменом из Москвы.

По факту ее исчезновения Крымский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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Крым, Полиция.

Автор:

Телеграф
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