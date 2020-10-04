В Крыму студентка загадочно пропала после свидания с бизнесменом из Москвы (фото)

В оккупированном Крымы в Севастополе пропала 20-летняя студентка Севастопольского государственного университета Лилия Бирулина.
Об этом в соцсети Instagram рассказала ее сестра.
Переглянути цей допис в Instagram
ПРОПАЛА МОЯ СЕСТРА ЛИЛЯ БИРУЛИНА В Г. СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ! ПОЖАЛУЙСТА, МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! 20 лет, студентка СевГУ, волосы: ниже плеч, блондинка, глаза серые, рост 170, спортивного телосложения. Пирсинг - бусинка на шее, большой продольный шрам на левой коленке. 29 сентября предположительно была с мужчиной 30-40 лет, спортивного телосложения, около 17-00 отплыли на катере из бухты Круглая (г. Севастополь, Крым), возможно с ними был кто-то еще, дальнейшей информации о ее местоположении нет. Кто располагает, какими-либо сведениями, видели ее 29 сентября или позднее, возможно слышали крики 29 сентября после 17-00 в районе бухты Круглая (г. Севастополь), видели ссору или драку с ее участием, либо просто встречали ее в течение дня, просьба сообщить: Vk: https://vk.com/id28121237 Telegram, Whatsapp, Wiber: +7 9000-2000-55 Телефон: +7-950-736-50-35, +7 902-602-21-81 #севастополь#крым#пропаладевушка#поисклюдей#поисккрым
В последний раз 20-летнюю студентку видели 29 сентября в Омеге, отплывающей на катере с мужчиной, изображенном на фото:
Особые приметы девушки:
Пирсинг, бусинка на шее
Большой продольный шрам на левой коленке
Лилия Бирулина приехала в Севастополь зимой. Поступила в СевГУ на факультет лингвистики, в свободное от учебы время подрабатывала репетитором. 29 сентября Лилия пошла кататься на катере с 43-летним московским бизнесменом. Это было новое знакомство. Был ли там кто-то еще — родственники девушки не в курсе.
По словам матери девушки, она отправилась на прогулку с бизнесменом Петром Шапиро. 13 октября мама Бирулиной должна была приехать в гости из другого города, но дочь не выходит на связь с того самого вечера.