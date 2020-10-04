В Крыму студентка загадочно пропала после свидания с бизнесменом из Москвы (фото)

Во вторник, 29 сентября в Севастополе при загадочных обстоятельствах пропала молодая девушка.

В оккупированном Крымы в Севастополе пропала 20-летняя студентка Севастопольского государственного университета Лилия Бирулина.

Об этом в соцсети Instagram рассказала ее сестра.

В последний раз 20-летнюю студентку видели 29 сентября в Омеге, отплывающей на катере с мужчиной, изображенном на фото:

Особые приметы девушки:

Пирсинг, бусинка на шее

Большой продольный шрам на левой коленке

Лилия Бирулина приехала в Севастополь зимой. Поступила в СевГУ на факультет лингвистики, в свободное от учебы время подрабатывала репетитором. 29 сентября Лилия пошла кататься на катере с 43-летним московским бизнесменом. Это было новое знакомство. Был ли там кто-то еще — родственники девушки не в курсе.

По словам матери девушки, она отправилась на прогулку с бизнесменом Петром Шапиро. 13 октября мама Бирулиной должна была приехать в гости из другого города, но дочь не выходит на связь с того самого вечера.