Что известно про бизнесмена, после свидания с которым пропала студентка в Крыму (фото и видео)

Российский бизнесмен, которого видели в компании пропавшей Лилии Бирулиной из Севастополя, является руководителем сети частных домов для престарелых.

Бизнесмен из Москвы Петр Шапиро, согласно базе данных российских организаций Rusprofile, является генеральным директором ООО "Забота", которая занимается частными домами престарелых.

Также он является учредителем ряда дочерних организаций, зарегистрированных в Москве и Московской области.

В октябре 2015 года выступал в эфире ютуб-канала "Про Бизнес", где рассказывал об идее частных домов по уходу за людьми старшего поколения и рекламировал свою организацию.

Как известно, в оккупированном Севастополе пропала 20-летняя студентка Севастопольского государственного университета Лилия Бирулина.

В последний раз ее видели 29 сентября на катере в компании мужчины.

Мама девушки указала, что этим мужчиной является бизнесмен Петр Шапиро.

Со слов сестры Лилии, та могла драться или кричать прежде чем пропала.

"Кто располагает какими-либо сведениями, видели ее 29 сентября или позднее, возможно слышали крики 29 сентября после 17-00 в районе бухты Круглая (г. Севастополь), видели ссору или драку с ее участием, либо просто встречали ее в течение дня, просьба сообщить", - написала она в Инстаграм.

Особые приметы девушки: пирсинг, бусинка на шее и большой продольный шрам на левой коленке.