Что известно про бизнесмена, после свидания с которым пропала студентка в Крыму (фото и видео)

Бизнесмен из Москвы Петр Шапиро, согласно базе данных российских организаций Rusprofile, является генеральным директором ООО "Забота", которая занимается частными домами престарелых.
Также он является учредителем ряда дочерних организаций, зарегистрированных в Москве и Московской области.
В октябре 2015 года выступал в эфире ютуб-канала "Про Бизнес", где рассказывал об идее частных домов по уходу за людьми старшего поколения и рекламировал свою организацию.
Как известно, в оккупированном Севастополе пропала 20-летняя студентка Севастопольского государственного университета Лилия Бирулина.
В последний раз ее видели 29 сентября на катере в компании мужчины.
Мама девушки указала, что этим мужчиной является бизнесмен Петр Шапиро.
Со слов сестры Лилии, та могла драться или кричать прежде чем пропала.
"Кто располагает какими-либо сведениями, видели ее 29 сентября или позднее, возможно слышали крики 29 сентября после 17-00 в районе бухты Круглая (г. Севастополь), видели ссору или драку с ее участием, либо просто встречали ее в течение дня, просьба сообщить", - написала она в Инстаграм.
Особые приметы девушки: пирсинг, бусинка на шее и большой продольный шрам на левой коленке.