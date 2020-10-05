Открыли дело об убийстве: бизнесмен рассказал о пропаже студентки в Крыму

29 сентября в Севастополе пропала девушка, Крымский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю - проинформировали в Instagram.

По предварительной информаци, девушка 29 сентября вышла на морскую прогулку на катере из бухты Круглая (Омега).

Ее спутник сообщил, что студентка пропала во время купания.

На данный момент следователи и криминалисты ведут активный поиск пропавшей.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в Севастополе при загадочных обстоятельствах пропала молодая девушка.

Также сообщалось, о бизнесмене, после свидания с которым пропала девушка.