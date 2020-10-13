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Запасов хватит до конца года: в Крыму обострились проблемы с питьевой водой

Запасов хватит до конца года: в Крыму обострились проблемы с питьевой водой
Обновлено 22:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения ситуации с запасами воды.

Воды в Крыму становится все меньше с каждым днем и ситуация в Севастополе очень наглядно отражает эту проблему. В городе водный запас исчерпает себя через 81 день.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех".

Власти города ввели режим повышенной готовности в связи с сокращением количества запасов воды в водохранилище.

Уже на протяжении недели в Севастополе жители регулярно фиксируют отключения холодной воды – граждане опасаются, что таким образом без какого-либо предупреждения в городе вводится график подачи воды в связи со сложной ситуацией в регионе.

Стоит также напомнить, что после оккупации Украина перекрыла подачу воды на полуостров, а РФ не смогла наладить какой-либо системы водоснабжения. С каждым днем становится известно о новых ограничениях, введенных в Крыму для уменьшения потребления воды, однако это не очень помогает. Что будет с украинским полуостровом и как вообще можно разрешить ситуацию "Телеграфу" рассказал российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар.

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Вода, Крым, Севастополь.

Автор:

Телеграф
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