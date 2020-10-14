На Донбассе разбили автомобиль правозащитницы, прижавшей угольную мафию (фото)

В Лисичанске разбили автомобиль директора Восточной правозащитной группы Веры Ястребовой.

Сама Ястребова сейчас находится на лечении в другом регионе.

"Сегодня ей сообщили, что ее автомобиль умышленно испорчен, разбито лобовое стекло, порезана резина всех четырёх колёс, перерезаны провода внутри автомобильного салона. На место случившегося вызваны сотрудники полиции", - говорится в сообщении Восточной правозащитной группы в Facebook.

Организация убеждена, что произошедшее связано с деятельностью Ястребовой.

"Мы считаем, что данный факт агрессии против Веры Ястребовой, направлен на ее запугивание. Те, кто совершил данные действия хотят, чтобы наш Руководитель прекратил вести правозащитную деятельность. Напомним Вера Ястребова открыто выступает против угольной мафии в Луганской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Вера Ястребова ведёт независимую правозащитную деятельность, открыто заявляет о фактах Коррупции и нарушения прав человека в Донбассе, выявляет факты нарушений прав человека в ОРДЛО, она адвокат и правозащитник.

Напомним, 13 октября на Крещатике в Киеве правоохранители со стрельбой проводили спецоперацию по задержанию группы разбойников.