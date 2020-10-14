Бойцам тарелок не хватило? Сеть возмутило фото визита Зеленского и Ермака в зону ООС на Донбассе

Зеленский попал в скандал из-за фото с его визита на Донбасс.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел рабочий визит в зону ООС на Донбассе во врем которого поздравил воинов с Днем защитника. В сети разразился скандал из-за фото обеда президента с военными.

На опубликованном Офисом президента фото Зеленский и глава ОП едят за столом в окружении военных. Сами же бойцы сидят за столом без тарелок.

Пользователь сети Фейсбук под ником Алексей Петров остался в недоумении от данного инцидента.

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