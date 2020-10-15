Фонтан в несколько десятков метров: зрелищное видео, как в Черновцах прорвало водопровод после ремонта

Жители Черновцов 15 октября смогли наблюдать огромный фонтан на месте прорыва водопровода.
Видео с места события приводит Nexta.ua
"Это не новый фонтан в честь дня города, это в центре Черновцов прорвало только что отремонтированный водопровод", - сказано в сообщении.
Отмечается, что струя воды поднялась на несколько десятков метров.
В местном "Водоканале" сообщили, что прорыв произошел на Проспекте Независимости 116в. Как указывается в объяснении ведомства, причиной стало то, что сегмент трубы не выдержал давления и отсоединился от сети водогона.
Из-за прорыва пришлось остановить водоснабжение, сотрудники проводят восстановительные работы.
Как сообщалось ранее, в Киеве прибывшие на вызов врачи чуть не погибли из-за обрыва лифта.