Фонтан в несколько десятков метров: зрелищное видео, как в Черновцах прорвало водопровод после ремонта

Половина Черновцов осталась без воды из-за прорыва на водопроводе.

Жители Черновцов 15 октября смогли наблюдать огромный фонтан на месте прорыва водопровода.

Видео с места события приводит Nexta.ua

"Это не новый фонтан в честь дня города, это в центре Черновцов прорвало только что отремонтированный водопровод", - сказано в сообщении.

Отмечается, что струя воды поднялась на несколько десятков метров.

В местном "Водоканале" сообщили, что прорыв произошел на Проспекте Независимости 116в. Как указывается в объяснении ведомства, причиной стало то, что сегмент трубы не выдержал давления и отсоединился от сети водогона.

Из-за прорыва пришлось остановить водоснабжение, сотрудники проводят восстановительные работы.

Как сообщалось ранее, в Киеве прибывшие на вызов врачи чуть не погибли из-за обрыва лифта.