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Фонтан в несколько десятков метров: зрелищное видео, как в Черновцах прорвало водопровод после ремонта

Фонтан в несколько десятков метров: зрелищное видео, как в Черновцах прорвало водопровод после ремонта
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: Чернівціводоканал
Половина Черновцов осталась без воды из-за прорыва на водопроводе.

Жители Черновцов 15 октября смогли наблюдать огромный фонтан на месте прорыва водопровода. 

Видео с места события приводит Nexta.ua 

"Это не новый фонтан в честь дня города, это в центре Черновцов прорвало только что отремонтированный водопровод", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что струя воды поднялась на несколько десятков метров. 

В местном "Водоканале" сообщили, что прорыв произошел на Проспекте Независимости 116в. Как указывается в объяснении ведомства, причиной стало то, что сегмент трубы не выдержал давления и отсоединился от сети водогона. 

Из-за прорыва пришлось остановить водоснабжение, сотрудники проводят восстановительные работы. 

Как сообщалось ранее, в Киеве прибывшие на вызов врачи чуть не погибли из-за обрыва лифта.

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Авария, Черновцы, Водопровод.

Автор:

Телеграф
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