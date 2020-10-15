Будут останавливать людей и машины: силовики предупредили о масштабных учениях в Киеве

СБУ предупредила киевлян о масштабных антитеррористических учениях.

Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля проведет в Киеве масштабные антитеррористические учения.

Об этом ведомство сообщило у себя в Facebook.

"Информируем граждан, что 16 октября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г.. Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ совместно с Посольством Государства Израиль проведут масштабные антитеррористические учения", - говорится в сообщении.

Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы. К ним также привлекут подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

СБУ предупреждает, что во время учений возможно ограничение движения транспортных средств и пешеходов. Также возможны проверки документов, подтверждающих личность.

"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее СБУ обратилась к крупнейшим технологическим гигантам - Apple и Google с просьбой заблокировать возможность установки приложенией Вконтакте, Одноклассники и других российских сервисов.