СБУ просит у Google и Apple заблокировать Вконтакте и Одноклассники в Play Market и App Store

В российских соцсетях активно распростряняют антиукраинскую пропаганду.

Служба безопасности Украины обратилась к крупнейшим технологическим гигантам - Apple и Google с просьбой заблокировать возможность установки приложенией Вконтакте, Одноклассники и других российских сервисов.

Как известно, в каталогах Play Market и App Store можно бесплатно скачать указанные приложения для пользования российскими соцсетями, почтовыми и другими сервисами.

При этом СБУ настаивает на блокировке приложений, разработанных юрлицами, против которых ввели санкции.

СБУ ініціювала блокування заборонених російських додатків на електронних майданчиках Google та Apple Служба безпеки... Опубликовано Служба безпеки України Пятница, 9 октября 2020 г.

Социальные сети Вконтакте, Одноклассники, а также сервисы Mail.ru, Yandex и другие были использованы для ведения гибридной войны против Украины. Начиная с 2013 года в соцсетях публиковали фейки и манипуляции относительно Майдана, аннексии Крыма и войны на Донбассе. Это же происходит и сейчас. С 2017 года ряд российских сервисов, в том числе Вконтакте и Одноклассники, в Украине под запретом.

13 сентября этого года стало известно, что запрещенной соцсети удалось частично обойти блокировку. Российская соцсеть стала доступна в мобильном приложении.