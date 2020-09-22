В Украине пытаются заблокировать «ВКонтакте»: как борются с запрещенной соцсетью

Украинские специалисты по кибербезопасности вместе с международными коллегами разрабатывают меры по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины. Об этом сообщили в Аппарате СНБО.

В Украине доступность мобильного приложения "ВКонтакте" произошло не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокировку провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины.

Также в СНБО добавили, что активизация соцсетей РФ в Украине накануте выборов может представлять существенную угрозу нацбезопасности.

Было отмечено, что "ВКонтакте" используют спецслужбы РФ для сбора информации о гражданах Украины и всех других пользователей данного приложения.

Добавим, что в СНБО подчеркнули, что ведется совместная работа украинских разработчиков с заграничными коллегами для применения мер по ограничению на приложение "ВК" на украинской территории.

Напомним, что решением СНБО от 28 апреля 2017 года были применены санкции против соцсетей РФ и ряда других Интернет-ресурсов сроком на три года.

А именно, интернет-провайдерам был введен запрет на предоставление услуг по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www. ok.ru)

Решением СНБО от 14 мая 2020 года эти санкции продлили до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Украине запустился российский онлайн-магазин одежды и наделал много шума в соцетях.