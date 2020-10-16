Грузовик смял пять машин: фото и видео масштабного ДТП с пострадавшими в Киеве

Бетономешалка задела пешеходов и авария чудом обошлась без последствий.

В пятницу, 16 октября, неподалеку от Лукьяновской в Киеве грузовик протаранил пять автомобилей, вследствие чего пострадало два человека.

Соответствующие фото и видео с места событий опубликовали на канале dtp.kiev.ua.

Отмечается, что инцидент произошел на спуске к улицам Нижний и Верхний Вал в Подольском районе Киева, - бетономешалка смяла сразу пять транспортных средств, после чего ее занесло налево и она влетела в забор.

Пострадало двое случайных прохожих. На месте ДТП работают сразу несколько машин с правоохранителями.

Как можно судить по фото и видео последствий аварии, там чудом обошлось без погибших:

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве произошло несколько нападений на политических агитаторов.