У парка КПИ в Киеве пешеход пытался перебежать восемь полос: жуткие фото и видео с места ДТП

Мужчина пытался перебежать восемь полос оживленного движения в Киеве, но угодил под машину.

В Киеве пешеход пытался перебежать оживленную трассу, но угодил под один из автомобилей. Вследствие ДТП, мужчина скончался на месте.

Согласно данным dtp.kiev.ua, трагедия произошла на проспекте Победы перед поворотом на ул.Янгеля, в сторону центра.

Фотографии с места происшествия публикует Київ Оперативний.

На снимках видно, что тело мужчины обернули в пластиковый пакет, а передняя часть автомобиля разбита после сильного удара.

Как сообщалось ранее, в Киеве нетрезвый водитель во время поездки в сторону Ирпеня вылетел на встречную полосу и, задев одну легковушку, протаранил другую.

Также сообщалось, что в Киеве бетономешкалка протаранила четыре автомобиля.