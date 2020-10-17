У парка КПИ в Киеве пешеход пытался перебежать восемь полос: жуткие фото и видео с места ДТП

В Киеве пешеход пытался перебежать оживленную трассу, но угодил под один из автомобилей. Вследствие ДТП, мужчина скончался на месте.
Согласно данным dtp.kiev.ua, трагедия произошла на проспекте Победы перед поворотом на ул.Янгеля, в сторону центра.
Фотографии с места происшествия публикует Київ Оперативний.
На снимках видно, что тело мужчины обернули в пластиковый пакет, а передняя часть автомобиля разбита после сильного удара.
Как сообщалось ранее, в Киеве нетрезвый водитель во время поездки в сторону Ирпеня вылетел на встречную полосу и, задев одну легковушку, протаранил другую.
Также сообщалось, что в Киеве бетономешкалка протаранила четыре автомобиля.