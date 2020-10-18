Глава оккупационной администрации Ялты умер от коронавируса.

Умер глава "администрации" Ялты Иван Имгрунт. На момент смерти ему было 59 лет.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на заместителя Имгрунта Ирину Романец.
В конце сентября его госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Имгрунт родился 28 мая 1961 года в городе Караганде, Казахской ССР. "Администрацию" Ялты возглавлял с 6 ноября 2019 года.
По данным на 17 октября, в Крыму зафиксировано 8 382 случая коронавирусной инфекции.
Такие данные обнародовала Крымская правозащитная группа со ссылкой на данные оккупантов.
"Так называемая официальная статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на полуострове занижена, поскольку не отражает данных о заражениях в рядах российской армии и правоохранительных органов, а также пациентов с внебольничной пневмонией. Кроме того, оккупационные власти постоянно меняют свои подходы к учету смертности от COVID-19", - отметили в КПГ.
Отметим, что Украина уже находится на 25 месте в мире по числу инфицированных. Согласно данным Worldometer, в стране уже зафиксировано 298 872 случая коронавирусной инфекции, число умерших от осложнений болезни составляет 5 607 человек. Выздоровели 125 377 человек.