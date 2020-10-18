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Система здравоохранения практически на пределе: врач указал на важный момент со статистикой по коронавирусу

Система здравоохранения практически на пределе: врач указал на важный момент со статистикой по коронавирусу
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф apostrophe Фото: Твиттер
Бывший министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий в эфире программы "Розклад Кулинича" рассказал о том, как ошибки руководства государства во время весеннего карантина привели к тому, что сейчас в стране много проблем с тестированием на коронавирус и острая нехватка врачей.

Очереди связаны с неумением организовать диагностику людей. Люди стоят же не просто от нечего делать. Вот я, например, чувствую себя нормально, я в очередь не иду, не стою и не нужно мне делать тот или иной анализ.

Если человек имеет собственную инициативу, безусловно, он имеет право обратиться в любую частную лабораторию. Но это связано с тем, что все уже знают - результаты тестов в государственных лабораторных центрах люди получают через 7-10 дней. Но при коронавирусной болезни через 7-10 дней можно уже, простите, и на тот свет уйти.

То есть с тем ужасом, который происходит в системе здравоохранения, вам не дадут бесплатные лекарства. И это тоже проблема для людей, потому что лекарства для лечения коронавирусной болезни, точнее осложнений - пневмоний, например, - являются дорогостоящими. Один противовирусный препарат чего стоит: несколько десятков тысяч гривен за весь курс.

Известно, что стоимость тестирования в государственном лабораторном центре составляет около 700 гривен. Если человек сам по собственной инициативе идет в частную лабораторию, это от тысячи до двух с лишним тысяч гривен. Степанов, кстати, об этом тоже сказал, и это совершенно понятно по коммерческим меркам: если подписывать государственный заказ на проведение тестов, то это оптовый заказ, и оно будет стоить, возможно, до десяти тысяч гривен. Поэтому это выгодно в любом случае, но выгоднее всего для здоровья и жизни людей, потому что два-три дня для осложнения пневмонии при коронавирусной болезни могут быть критическими для жизни человека.

И тут как раз надо все делать максимально быстро для того, чтобы можно было положить в стационар человека с усложнением и предоставить ему высококвалифицированную помощь с кислородом и ИВЛ. Даже при ПЦР-тестировании, хотя оно является достоверным, погрешность ложно-отрицательного результата достигает 30 процентов.

В больницах мы сейчас видим критическую ситуацию, потому что очень много врачей, оказывающих специализированную помощь, болеют сами. Человек должен находится на лечении месяц, а персонал - на самоизоляции. Кто их заменит? Поэтому все эти идеи об открытии полевых госпиталей на стадионах - кто там будет работать? Некому реально физически работать. Человек же не может работать 25 часов в сутки.

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Для меня, как для врача, важна цифра, сколько людей умерли. Это очень важная цифра, и надо смотреть динамику, сколько за день умирает людей, имеющих подтвержденный диагноз коронавирусной болезни. Она перевалила за сотню - это критично. Этот реально критический факт.

Если будет увеличиваться цифра умерших - это значит, что они недополучили медицинскую помощь. Это значит, что начинает рушиться система здравоохранения. Это значит, что не успевают оказать помощь людям.

Безусловно, всех спасти нельзя, и смертность была все годы в Украине, и будет существовать после нас. Но когда два месяца назад количество умерших людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 cтановило 20, то сейчас их стало 100. Это значит, что за два месяца минимум в пять раз увеличилось количество заболевших людей.

Пандемия у нас уже девять месяцев продолжается и за это время власть была обязана ввести адекватное реагирование. А если этого не произошло, то председатель комитета, министр и главный санитарный врач должны быть немедленно отправлены в отставку, а не снова рассказывать басни, что надо что-то доплатить или через НСЗУ средства проводить. Должно быть прямое финансирование.

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На самом деле, власть бросила людей на произвол судьбы, и мы должны это понимать. Люди должны соблюдать элементарные вещи, которые не стоят больших денег.

Прежде всего - купить маску и реально ходить всем в масках. Возможно, полтора, возможно, два года. Это должно стать элементом одежды, и не надо говорить, что мы в намордниках, или плохо дышать, или еще что. На 80 процентов защищает обычная хирургическая маска, если все ее носят.

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Статистика, Карантин, Коронавирус, Олег Мусий.

Автор:

Телеграф
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