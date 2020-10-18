Скачать
Воскресенье, 18.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Захват Херсонской области и массовая депортация: на что способна Россия для решения водной проблемы Крыма
Захват Херсонской области и массовая депортация: на что способна Россия для решения водной проблемы Крыма
Пашиняну не хватило бы смелости: Кремль заподозрили в причастности к обстрелу Гянджи
Пашиняну не хватило бы смелости: Кремль заподозрили в причастности к обстрелу Гянджи
Ломаченко - Лопес: видео боя
Ломаченко - Лопес: видео боя
Антициклон Otmar резко изменит погоду в Украине: прогноз на начало новой недели
Антициклон Otmar резко изменит погоду в Украине: прогноз на начало новой недели

Украинцев пугают возвращением огромных штрафов за нарушение карантина

Украинцев пугают возвращением огромных штрафов за нарушение карантина
12:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Министерство предлагает увеличить размер штрафа за нарушение карантина с 170 гривен до 17 тысяч гривен.

Министерство здравоохранения выступает за увеличение размера штрафа за нарушение требований карантина. Соответствующий законопроект находится в парламенте, но депутаты его до сих пор не рассмотрели. Об этом Радио Свобода заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, нужно, чтобы нарушение противоэпидемических норм каралось сразу, ведь это влияет на заболеваемость коронавирусом в стране.

"Мы, может, не можем замечать, но полиция, Госпотребслужба, органы местного самоуправления проводят определенную работу. Достаточно ли ее, или недостаточно - это уже опять же оценка", - отметил он.

Как отметил Ляшко, в Украине размер штрафа за нарушение карантина не такой, как в европейском регионе. Он добавил, что министерство предлагает увеличить размер штрафа с 170 гривен до 17 тысяч гривен.

"У нас 170 гривен. Хотим поднять. Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это будет повторное нарушения, то будет 1700 евро. Законопроект в Раде. Она не успела или не захотела проголосовать до своего отпуска", - пояснил санитарный врач.

Как сообщал сегодня 18 октября "Телеграф" за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5231 человека, зафиксировано 90 летальных случаев, 1264 пациента выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Штраф, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России назвали условие, при котором Путин отдаст Украине Донбасс
02 Это предательство национальных интересов: в России оценили возможность «обмена» Крыма на Донбасс
03 Много изувеченных машин: в сеть попали видео масштабных аварий на окраинах Киева
04 "Красная тряпка" для Кремля: стало известно, чем Зеленский разозлил Путина
05 Торговля оружием и "красная тряпка" для Путина: что осталось за кадром визита Зеленского к Эрдогану
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Система здравоохранения практически на пределе: врач указал на важный момент со статистикой по коронавирусу
Система здравоохранения практически на пределе: врач указал на важный момент со статистикой по коронавирусу
Люди остались без крыши над головой: фото и видео последствий урагана в Кропивницком
Люди остались без крыши над головой: фото и видео последствий урагана в Кропивницком
«Опухоль перекрыла движение организму»: Луценко рассказал, как у него выявили рак
«Опухоль перекрыла движение организму»: Луценко рассказал, как у него выявили рак
Настя Каменских без макияжа поделилась секретом восстановления сил перед рабочей неделей
Настя Каменских без макияжа поделилась секретом восстановления сил перед рабочей неделей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь