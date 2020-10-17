Врач назвал главную ошибку украинцев при подозрении на коронавирус COVID-19

Медик рассказал, чего нельзя делать, когда у человека коронавирус.

Большой ошибкой при подозрении на коронавирус или первых стадиях COVID-19 является прием препаратов, которые не были назначены врачом и могут только усугубить ситуацию - в частности, антибиотиков.

Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дуровский в интервью "Волынь Онлайн".

Главная ошибка, которую совершают при заболевании вирусом.

Люди принимают мощные антибиотики на ранних сроках заболевания или для профилактики.

Все давно знают, что антибиотики не действуют на вирусы, сейчас сотни пациентов поступают в больницу с пневмониями на 6-8 сутки после пропитых курсов антибиотиков.

В протоколе лечения Covid-19 четко отмечают, что антибиотики запрещают принимать для профилактики или для лечения неосложненных форм заболевания, говорит Дубровский.

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