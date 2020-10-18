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Без единого разреза: во Львове провели уникальную операцию на сердце 80-летней пациентки

Без единого разреза: во Львове провели уникальную операцию на сердце 80-летней пациентки
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Украине провели уникальную операцию.

В Клинической больнице скорой медицинской помощи состоялась уникальная операция - транскатетерная имплантация аортального клапана.

"Другими словами: целый клапан к сердцу пациентки врачи доставили без всякого разреза - через прокол кожи. Что удивительного в операции, кроме ее сверхсовременности? - Стоит она почти миллион гривен и таких по всей Украине по сей день выполнено лишь несколько", - написал гендиректор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук на своей странице в Facebook.

Пациенткой была 80-летняя жительница Львовской области. К врачам она попала в крайне тяжелом состоянии - с отеком в ногах и жидкостью в легких. 

"Из-за возраста клапан в ее сердце "окаменел", вместо отверстия в 3 см, в сердце была дырочка размером 0,8 мм. Оно не могло прокачивать кровь, работало с тройной нагрузкой, страдали все органы. Мы столкнулись с непростой ситуацией без операции пациентка не прожил бы и нескольких месяцев, но традиционного хирургического вмешательства на открытом сердце не выдержала бы", - пишет Самчук. 

Он отметил, что за счет больницы был заказан клапан из-за границы.  

"Операция состоялась вчера. Ее делали наши специалисты Центра сердца и сосудов под контролем профессора Марека Грыгера из Польши, который имеет огромный опыт. В центре, где он работает, за год делают сотню таких вмешательств. Если говорить о самом процессе: через маленький прокол в коже врачи ввели протез в бедренную артерию, а затем - в сердце", - добавил Самчук. 

По его словам, пациентка очнулась еще на операционном столе. Поскольку не было разреза грудной клетки, длительного наркоза, аппарата искусственного кровообращения, она не требует восстановления и реабилитации. Уже через день-другой ее выпишут.

Как сообщалось ранее, группа львовских ученых сумела синтезировать вакцину, которая может помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19.

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Сердце, Львов, Операция, Олег Самчук.

Автор:

Телеграф
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