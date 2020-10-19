В Умани с ножом напали на 17-летнего хасида: подозреваемые попали на видео

Подростку порезали лицо

В Умани с ножом напали на двух брацлавских хасидов-подростков 17 и 15 лет.

Об этом проинформировали в Телеграм-канале Объединенной Еврейской Общины Украины (ОЕОУ).

Инцидент произошел за могилой рабби Нахмана, в "еврейском квартале" Умани, на улице Пушкина.

Нападавших было трое. Один из них нанес несколько ударов по лицу 17-летнему пострадавшему по лицу, из-за чего была ранена щека. 15-летнему подростку удалось сбежать.

В сети также появились фото пострадавшего и видео, как молодые парни убегали с места преступления:

В ОЕОУ сообщили, что никакой конфликт нападению не предшествовал.

В полиции завели дело и начали розыскные работы нападавших.

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