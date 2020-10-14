Ударили ножом в шею: в Киева напали на ветерана войны на Донбассе

На Киевщине с ножом напали на ветерана АТО.

Сегодня 14 октября в Киеве произошло нападение на ветерана АТО. Мужчину ударили ножом в шею.

Об этом говорится в сообщении столичного мэра Виталия Кличко в его Телеграм-канале.

По предварительной информации в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР" - молодого парня Станислава, во время того как он раздавал на улице газеты.

Пострадавшиц является участником АТО / ООС, и на данный момент находится в критическом состоянии в реанимации одной из столичных больниц.

Со слов очевидцев пострадавший вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который также цеплялся к другим волонтерам.

А вовремя того, как парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею.

По информации полиции нападчика задержали, и сейчас продолжаются следственные действия.

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