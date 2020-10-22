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Крещатик сегодня лучше объезжать: митинг парализовал движение через центр Киева (видео)

Крещатик сегодня лучше объезжать: митинг парализовал движение через центр Киева (видео)
13:38 Сегодня Телеграф
Киевляне, которых банк "Аркада" оставил без денег и квартир, заморозив стройку, снова вышли в центр города.

В четверг, 22 октября, в Киеве проходит очередная масштабная акция инвесторов фондов финансирования строительства (ФФС), управляющим которых является банк "Аркада". Люди вышли на проезжую часть, что парализовало движение транспорта на Крещатике. Смотрите сами на видео, что происходит сейчас в центре столицы. 

 

Обманутые вкладчики банка "Аркада" собрались под зданием Киевского городского совета, настаивая на встрече с Виталием Кличко. Люди требуют решения вопроса с возобновлением строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", в которых они купили квартиры. 12 тыс. инвесторов уже полтора года не могут получить свое жилье.

Митинговать на Крещатики обманутые вкладчики планируют до 20:00. Из-за этого, как видно на карте, в центре сохраняются пробки, что вызывает недовольство автолюбителей. 

Пока перспективы решение конфликтной ситуации между людьми и банком не радужные. "Аркада" по решению Нацбанк Украины – банкрот, а его президент Константин Паливода заключен под стражу за подозрение в растрате 50 млн. гривен. На эти средства должно было финансироваться возведение двух из трех упомянутых ЖК.

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Все по теме:

Киев, Крещатик, Пробки, Банк Аркада.

Автор:

Телеграф
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