В Днепре переполох из-за школьницы, которая хвастается фото с отрезанными головами животных

Школьница периодически выкладывает фото с отрезанными головами животных в соцсеть, чем тревожит людей

В Днепре школьница хвасталась фотографиями с отрезанными головами животных в соцсети Instagram. Пользователи сети в шоке.

Об этом сообщила волонтер из города Днепр Дарья Медведева на своей странице в Фейсбук. Также она поделилась фото и видеозаписями со скандальной школьницей.

Ранее девочка выложила фото с отрезанной головой кота на своей страничке в Instagram, а на днях у нее в сториз появилось фото отрубленной головы ворона.

После инцидента с фотографией кота правоохранители заявили, что с девочкой уже работают полицейские а также врачи. На данный момент она находится на контроле, сообщают в правоохранительных органах.

"Но что мы видим, не прошло и недели как я получила новые фотографии , на этот раз у нас ворона , прошлый раз был кот, а следующий кто? Будем ждать и смотреть как убивают животных на улицах Днепра?", - пишет Медведева.

Напомним, в Винницкой области мужчина убил собаку и накормил семью приготовленным из нее блюдом. Живодеру дали 2,5 года тюрьмы.