Дерибасовская превратилась в ярмарку-свалку: Савва Либкин закрывает сразу два ресторана в Одессе

Ресторатор сообщил о закрытии ресторанов "Компот" и "Стейкхауз" на Дерибасовской в Одессе.

Новостью о «прощании» с двумя заведениями Савва Липкин поделился на своей странице в Фейсбук. С ноября 2020 года рестораны прекратят принимать гостей.

Причиной такого решения ресторатор назвал «развод» со своим бизнес-партнером, с которым работал 25 лет.

«25 лет я работал с одним партнером. И сейчас мы расходимся (по-хорошему разводимся и делим имущество)», — написал Либкин.

Также, бизнесмен отметил, что когда он открывал эти заведения, Дерибасовская была главным местом встреч одесситов. А сейчас знаменитая одесская улица сильно изменилась и превратилась в ярмарку-свалку с раскрашенными лошадями.

Свой пост Савва закончил интригой, сообщив, что его команда начинает новый этап.

«А мы с командой идем начинать новый этап и строить новую историю. Какую именно – расскажу позже», - подытожил Липкин.

В комментариях многие пишут, что будут «скучать» за заведениями и уже не представляют Дерибасовскую без «Компота» и «Стейкхауза».

«Жаль . Каждый приезд в Одессу, я посещал Компот . Это была традиция .....», «Савва, я уже и не представляю Дерибасовскую без Компота», «Очень жаль», «В Стейкхаусе было самое вкусное мясо в городе», - пишут в сети.

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