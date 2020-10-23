Нелепая смерть: мужчина на спор залез на опору электропередач и получил сильнейший удар током (видео)

В Одессе на Таирова в четверг, 22 октября вечером, мужчина вылез на опору ЛЭП. В один момент он ухватился за провода, которые были под напряжением, получил удар током в 35 тысяч вольт, а затем упал с высоты 10 метров.

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Как сообщает Оdessa online, в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области утверждается, что мужчина хотел совершить суицид. Прибывшие на место патрульные полицейские пытались его отговорить. В горсовете Одессы отметили, что мужчина залез на ЛЭП на спор.

Отмечается, что после инцидента потерпевшего, получившего ожоги 50% тела, забрала скорая и доставила в реанимацию, но через 20 минут после поступления в больницу он скончался. Личность мужчины пока не выяснена.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевских больницах зафиксированы самоубийства пациентов, больных коронавирусом.